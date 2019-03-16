هذا ما فعلته غزارة الامطار في النبطية

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية علي داوود ان غزارة الامطار المتساقطة أدت الى ارتفاع منسوب المياه في نهر الليطاني عند الخردلي وعند قعقعية الجسر وفي طير فلسيه - الزرارية حيث فاضت المياه في بعض الاماكن على جانبي النهر، كما أسهمت الامطار بتفجر الينابيع في نبع الطاسة وأعالي جرجوع وانسيابها في مجرى نهر الزهراني الذي عرف تدفقا للمياه في مجراه منذ اسبوع كونه يشح صيفا ويغزر شتاء.

ودخلت مياه الامطار الى عدد من المنازل والمحال في بئر القنديل - النبطية وفي حي الجامعات وشكلت السيول والامطار بركا على الطرقات أدت لقطع السيارات لا سيما على طريق زفتا - دير الزهراني - حبوش، كما تسببت الانزلاقات بحادث سير على طريق المصيلح اقتصرت الاضرار على الماديات، وتعطلت 3 سيارات على مفرق زفتا، كما وقع حادث سير على طريق المصيلح قرب مفرق النجارية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأسهمت الرياح بتساقط لافتات ولوحات اعلانية في كفرجوز وعلى طريق الزهراني - حبوش النبطية وخفت حركة السير في الشوارع نتيجة البرد القارس والضباب الذي سيطر على المرتفعات وحجب الرؤية.

وغمرت الامطار المزروعات في زوطر ويحمر والشرقية والدوير وارنون وكفررمان وساهمت العواصف بتطاير الخيم الزراعية، فيما تسبب الطقس بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والبلدات في النبطية واقليم التفاح وعادت سمفونية التقنين، فلجأ المواطنون الى المولدات الخاصة والى الاشتراك بخدمة الكهرباء عبر المولدات الخاصة.