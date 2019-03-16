قطاع الشباب في هيئة قضاء طرابلس في التيار استقبل وفدا من طلاب المهنيات في المدينة

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استقبل قطاع الشباب والرياضية في هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر وفدا من طلاب المهنيات في طرابلس حيث تمّ عرض أزمة تقديم الامتحانات السنوية في الدكوانة.



على الأثر، قام مسؤول الشباب والرياضة في هيئة قضاء طرابلس بالتنسيق مع منسق مكتب طلاب المهنيات في التيار الوطني الحر، و تمت صياغة كتاب لعرضه على مديرية التعليم المهني لحل هذه المشكلة ونقل امتحانات طلاب التعليم المهني في الشمال من الدكوانة الى طرابلس - مهنية أحمد أكرم عويضة تحديدا الكائنة في مدينة المينا- مما سينعكس ايجابا على طلابنا في طرابلس بشكل وخاص والشمال بشكل عام.







