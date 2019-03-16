جديد التحقيقات في قضية تزوير شهادات جامعية

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في موضوع التحقيقات بقضية تزوير شهادات جامعية، كشفت مصادر أمنية لبنانية إن استخبارات الجيش فرضت حراسة على رئيس جامعة AUL الدكتور عدنان حمزة في المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته بعارض صحي، وذلك تمهيدا لاستجوابه من قبل النيابة العامة بعد تحسن وضعه الصحي.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه في التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين على ذمة قضية تزوير الشهادات الجامعية أفاد بعضهم بوجود علاقة لحمزة بالعملية، فأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحقه لتبيان الحقيقة.

وبالنسبة لتوقيف أحد عناصر حماية النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، كشف مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أبلغت القاضي حمود بالمعطيات التي توفرت لديها عن مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز حمود إلى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية التي أعطت الإشارة بتوقيفه.