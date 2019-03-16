أسرار الصحف ليوم السبت 16 آذار 2019

A + A -

الجمهورية

يجري التداول في أوساط سنّة المعارضة بفكرة السعي مهما كلّف الأمر لتفريغ إستحقاق كبير من محتواه على نحو تأتي النتائج المتوقعة منه هزيلة.

قال مسؤول كبير في مؤسسة مهمة لها إرتباط مباشر بمصالح الناس: كيف يمكن أن يصلح حال البلد والسمسرات والرشاوى "على عينك يا تاجر".

علق مسؤول كبير على الأداء الحكومي بقوله: وعدونا بالعمل والإنتاج لكنهم منذ لحظة وصولهم إلى الحكومة لم ينزلوا من الطائرات.. "من بلد لبلد".



البناء

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ حجم وتفاصيل الاتفاقات الاقتصادية التي تمّ توقيعها بين إيران والعراق خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لبغداد تحظى باهتمام العواصم الغربية، وخصوصاً واشنطن وعواصم الخليج ولا سيما الرياض، حيث السفراء والموفدون يسعون لتقصّي التفاصيل خصوصا في مجالي الكهرباء وسكك الحديد وآليات التبادل المالي بين البلدين في ظلّ العقوبات الأميركية. وتوقعت المصادر أن تتحوّل التفاهمات العراقية الإيرانية إلى ثلاثية بضمّ التفاهمات الإيرانية السورية والعراقية السورية إليها لتشكيل تجمع اقتصادي إقليمي.



اللواء

غمز

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لمعرفة مسار المواضيع المدرجة، وكيفية مقاربتها، ليبنى على الشيء مقتضاه.

لغز

تتحدث مصادر وزارية عن تباين في الأرقام بين الحسابات الفعلية والحسابات الدفترية في عدد من الشؤون المالية البالغة الأهمية.

همس

تهتم دوائر أجنبية بالنبرة العالية لوزير سيادي، وما إذا كانت رسالة إلى الداخل أم إلى الخارج!