living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 16 آذار 2019

16
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية

يجري التداول في أوساط سنّة المعارضة بفكرة السعي مهما كلّف الأمر لتفريغ إستحقاق كبير من محتواه على نحو تأتي النتائج المتوقعة منه هزيلة.

قال مسؤول كبير في مؤسسة مهمة لها إرتباط مباشر بمصالح الناس: كيف يمكن أن يصلح حال البلد والسمسرات والرشاوى "على عينك يا تاجر".

علق مسؤول كبير على الأداء الحكومي بقوله: وعدونا بالعمل والإنتاج لكنهم منذ لحظة وصولهم إلى الحكومة لم ينزلوا من الطائرات.. "من بلد لبلد".


البناء

كواليس
قالت مصادر عراقية إنّ حجم وتفاصيل الاتفاقات الاقتصادية التي تمّ توقيعها بين إيران والعراق خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لبغداد تحظى باهتمام العواصم الغربية، وخصوصاً واشنطن وعواصم الخليج ولا سيما الرياض، حيث السفراء والموفدون يسعون لتقصّي التفاصيل خصوصا في مجالي الكهرباء وسكك الحديد وآليات التبادل المالي بين البلدين في ظلّ العقوبات الأميركية. وتوقعت المصادر أن تتحوّل التفاهمات العراقية الإيرانية إلى ثلاثية بضمّ التفاهمات الإيرانية السورية والعراقية السورية إليها لتشكيل تجمع اقتصادي إقليمي.


اللواء

غمز
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لمعرفة مسار المواضيع المدرجة، وكيفية مقاربتها، ليبنى على الشيء مقتضاه.

لغز
تتحدث مصادر وزارية عن تباين في الأرقام بين الحسابات الفعلية والحسابات الدفترية في عدد من الشؤون المالية البالغة الأهمية.

همس
تهتم دوائر أجنبية بالنبرة العالية لوزير سيادي، وما إذا كانت رسالة إلى الداخل أم إلى الخارج!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout