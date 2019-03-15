تفكيك شبكة لترويج المخدرات وتوقيف الرأس المدبّر لها

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار ملاحقة تجار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد سلسلة توقيفات بتواريخ مختلفة لعدد من المروّجين، منهم (م. الميقاتي - ب . جبرايل - ب. غصوب - م. التلاوي)، وآخرها بتاريخه، تمكنت مديرية المخابرات من تفكيك الشبكة الكاملة لترويج المخدرات وتوقيف الرأس المدبّر لها في محلة عمشيت، السوري متري الزين الملقب بـ "هتلر"، وبرفقته المدعوة سولنج زعيتر، وقد ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى أسلحة حربية وعملة نقدية مزوّرة.

وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.