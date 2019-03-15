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الوزير مراد: قطاع النقل من أهم القطاعات الداعمة للتصدير

15
MARCH
2019
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أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى أن “قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الداعمة لتصدير المنتجات اللبنانية”، ولفت إلى أنه “يعمل على متابعة هذا الملف منذ اللحظة الأولى لتسلمه مهامه بالتعاون مع الوزارات المختصة والجهات السياسية”.

 

كلامه جاء خلال لقائه في مكتبه في تلة الخياط وفدًا من نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان برئاسة النقيب عامر القيسي.

 

ولفت مراد إلى أنه “يسعى إلى تذليل العقبات وإيجاد حلول لقطاع النقل بالتنسيق مع مع دول الخليج العربي ودول الجوار، وبخاصة سوريا باعتبارها بوابة لبنان للعمق العربي”.

 

من جهته، استعرض الوفد المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع النقل اللبناني من ارتفاع الرسوم عند المعابر، مذكّرًا بالجدوى من تفعيل نقابة النقل.

 

كما التقى مراد وفدًا من مجلس الأعمال اللبناني العماني برئاسة شادي مسعد، الذي عرض لأهمية التعاون بين لبنان والسلطنة قبل أن يسلّم الوزير خطة عمل تطال كافة القطاعات.

 

وأكد مراد “أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطنة”، مبديًا “استعداده الكامل للتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني العماني لإنجاز مشروع المجلس الثقافي العماني في بيروت ودار الأوبرا بالتنسيق مع الوزارات المعنية”.

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