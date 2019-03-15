مخزومي استنكر هجوم نيوزيلندا: هذه الجريمة تظهر أسوأ أنواع الإرهاب الذي لا انتماء له ولا دين

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استنكر رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الهجوم الوحشي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، مشدداً على رفضه المطلق لأعمال العنف كافة التي تستهدف الآمنين والأبرياء.



وأكد مخزومي أن هذه الجريمة تظهر أسوأ أنواع الإرهاب الذي لا انتماء له ولا دين، وتودي بحياة أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم قصدوا المسجد لتأدية الصلاة. وشدد على أن الفصل بين الإرهاب والإسلام بات ضرورة ملحة، لافتاً إلى أهمية وضع حد للعنف وإرساء السلام الذي يخدم الإنسانية جمعاء.



وإذ دعا حكومة نيوزيلندا إلى إنزال أشد العقوبات بالمجرمين، توجه إلى أسر الضحايا بالتعازي، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.