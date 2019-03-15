بطيش بحث مع سفير بولندا في سبل تعزيز التعاون

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استقبل ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش سفير بولندا في لبنان بروميسلو نيسلوتومسكي، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين لبنان وبولندا وسبل تعزيز التعاون المشترك .

وركز السفير على اهتمام بولندا في "دعم التنمية في لبنان ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول الى الاسواق البولندية والاوروبية" .



وشدد الوزير بطيش على "اهمية الاسواق البولندية لرفع حجم الصادرات اللبنانية الى بولندا، واتفق على متابعة النقاش لوضع الخطوات العملية موضع التنفيذ" .

كما استقبل بطيش نائبي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد اللمع، والدكتور نبيل فهد، وعرض معهما للاوضاع الاقتصادية والتجارية في البلاد في ظل الظروف الراهنة .