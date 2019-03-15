أبي رميا يلتقي سرحان: لوزارة العدل الدور الاساس في مكافحة الفساد

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استقبل وزير العدل ألبير سرحان في مكتبه في الوزارة النائب سيمون أبي رميا وبحثا في شؤون وطنية لا سيما في مسألة مكافحة الفساد .

وشدد أبي رميا خلال اللقاء على المهمة الوطنية الجسيمة المتعلقة بمكافحة الفساد الملقاة على عاتق وزير العدل، خاصة وأن كل الشكاوى والأخبارات تصب لدى وزارة العدل في النهاية ليتم التحقيق بها. كما تناول اللقاء تحسين اوضاع قصر العدل في جبيل ودعمه بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لتعزيز دوره القضائي.

كما تمنى أبي رميا للوزير سرحان النجاح بمهامه في الوزارة معربا عن ثقته الكاملة بشخصه وعن آمال اللبنانيين المعقودة عليه ورغبتهم برؤية خطوات عملية بمكافحة الفساد.