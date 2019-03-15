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مراقبو الاقتصاد ختموا مستودعين في برج حمود والغبيري فيهما مواد غذائية منتهية الصلاحية

15
MARCH
2019
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ضبط مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة بمؤازرة قوى الامن الداخلي مستودعين في كل من برج حمود والغبيري. وقد تم ختم المستودع، الكائن في برج حمود والمؤلف من 3 طوابق بالشمع الاحمر، بعد ان اكتشف مراقبو الوزارة وجود مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية واخرى متلاعب بتاريخها، مع العلم ان حالة المستودع مزرية والبضائع مكدسة بطريقة عشوائية.


ومن برج حمود الى الغبيري تكرر المشهد نفسه، فقد ضبط مراقبو الوزارة بمؤازرة قوى الامن الداخلي مستودعا يحتوي على مواد غذائية واستهلاكية لا تستوفي الشروط الصحية ومكدسة بطريقة عشوائية في العراء وتحت المطر. وقد قدرت الكمية المضبوطة ب 5 طن تم نقلها الى ساحة قصر الشرطة في بلدية الغبيري في 5 شاحنات.


وفي هذا السياق تكرر وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيد حرصها على "حماية المستهلك، والحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، واصرارها على مكافحة كل غش واستغلال".

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