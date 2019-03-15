لبنان يعلن قريبا عن خطة شاملة لتطوير السياحة

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كشف ممثل وزارة السياحة اللبنانية في أنحاء العالم، المدير العام لشركة " فيزيت لبنان" جورج فريحة، أن وزير السياحة اللبناني، أفيديس كيدانيان، يعتزم الإعلان عن خطة لتطوير السياحة في لبنان في بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقال فريحة، في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" خلال اليوم الثاني من معرض موسكو الدولي للسفر والسياحة إن " التوقعات والمؤشرات لجذب السياح الأجانب إلى لبنان كلها إيجابية، ولبنان نجح تحت قيادة معالي الوزير أفيديس كيدانيان في تنويع السياحة، موضحا أنه " لدى الوزير كيدانيان اليوم وجهة نظر شاملة لتطوير السياحة في لبنان من حيث أعداد السياح ومن حيث الاستثمار، اليوم نحن نعمل مسحا شاملا لتطوير الفنادق وغير الفنادق، حيث نعمل المسح للمشاريع، وفي بدايات أبريل /نيسان المقبل معالي الوزير سيعلن في مؤتمر عن الخطة السياحية الشاملة، والتي تتضمن مشاريع تقدر بمليارات الدولارات تصرف في قطاع السياحة اللبناني".

وأضاف ممثل وزارة السياحة اللبنانية، "كنا نعتمد في السياحة فقط على بلدان عربية، وهي تمثل قطاعات مهمة كثيرا للسياحة اللبنانية والشعب اللبناني، ولكن اليوم في السياسة الجديدة، التي تطبق من سنة تقريبا تم انفتاح كل بلدان وخاصة المجاورة، التي تبعد بأربع ساعات من السفر بالطائرة من لبنان، وهي تجمع كل بلدان أوروبا مثل فرنسا وإنكلترا وألمانيا وروسيا أو اليونان وقبرص، ودول عربية أيضا، مثل مصر والإمارات والسعودية".

وأكد أن "لبنان ينجح بالسياحة بسبب وجود فيه كل المعطيات الأساسية، أولا أمن، حيث تبين أنه خلال سنتين أو ثلاث عندما شهد العالم من مشاكل أمنية، أن لبنان هو الأئمن في الشرق الأوسط، وحتى يوجد فيه أمن أكثر من أوروبا، من ناحية التنوع الحضاري ففي لبنان أكبر تنوع موجود في الشرق الأوسط".

وأضاف فريحة أنه "مخطط العمل لدينا هو تطوير السياحة بثلاثة وجهات: 1- السياحة الترفيهية، 2- سياحة المؤتمرات، 2- انتشار لبنان في العالم، وهو استضافة اللبنانيين، المنتشرين في العالم، والذين يشكل عددهم أكثر من 14 مليون خارج لبنان، وندعوهم يزورون لبنان، نتكلم هنا عن البرازيل وكندا وأوستراليا".

- أهداف سياحية جديدة

وفي ما يتعلق بعدد السياح القادمين إلى لبنان ومخططات مستقبلية، قال فريحة " في السنة الماضية كانت أكبر ثاني سنة من ناحية عدد تدفق السياح في لبنان، ونحن وصلنا تقريبا إلى مليوني سائح. ونتمنى ونخطط أن نصل في نهاية عام 2019 أو أوائل عام 2020 إلى رقم قياسي بعدد السياح في لبنان إلى مليونين ومئتي ألف سائح".

وخلص مدير عام " فيزيت لبنان" إلى القول إن القطاع الأوروبي، بما في ذلك الروسي، أصبح يمثل 33 - 34 في المائة من كل السياح، الذين يأتون إلى لبنان، مؤكدا أن الجانب اللبناني يريد أن يصل اليوم إلى 40 و50 ألف زائر روسي، "ويوجد هناك إمكانية لذلك، ولكن سوف يأخذ ذلك منا 3 أو 4 أو 5 سنوات، مشيرا إلى بدء بالخطة الأساسية في هذه السنة