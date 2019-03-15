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برق ورعد ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم حالة الطّقس!

15
MARCH
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 55 كلم/س أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق في بعض المناطق.

 

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس بارد وماطر ويستمر حتى فجر يوم الأحد.

 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح من حين لآخر.
السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 55 كلم/س أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق في بعض المناطق.
الأحد: غائم جزئيا مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق خلال الفجر في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول الطقس صباحا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

 

-الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الارز من -5 الى 3 درجات، في الداخل من 4 الى 11 درجة.

 

-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
طرابلس 7,8 ملم 600,8 ملم 1004,8ملم 711,0 ملم
زحلة 2,6 ملم 428,7 ملم 869,2 ملم 526,0 ملم
بيروت 3,8 ملم 436,3 ملم 868,6 ملم 707,0 ملم
صور 1,0 ملم / ملم 737,3 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كلم/س.
-الانقشاع: جيد الى متوسط على الجبال بسبب الضباب أحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %
-حال البحر: مائج رارة سطح الماء: 16 درجة.
-الضغط الجوي:760 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 05,49 ساعة غروب الشمس: 17,45

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