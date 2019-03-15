الخارجية دانت الجريمة الارهابية في نيوزيلندا وباسيل دعا الى الحفاظ على لبنان نموذجا للتعايش

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم، "الجريمة الارهابية البشعة التي حصلت في نيوزيلندا في مسجد اعتقد المصلون فيه انه آمن وملاذ للصلاة والتسامح، فإذ بيد التطرف تمتد إليه بأبشع الأعمال".



وأكد البيان أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان قد حذر سابقا من تصاعد اليمين المتطرف في المجتمعات الغربية وذلك لأسباب عدة، كما يحذر اليوم من تصاعد يسار متطرف كردة فعل عليه مما يضع المجتمعات في خطر كبير ومواجهة مباشرة لن تؤدي إلا إلى جر الويلات والحروب. ويبقى لبنان بلد الاعتدال والتسامح والنموذج في هذا العالم الذي يعج بالأفكار الراديكالية، حافظوا عليه نموذجا يحتذى في التعايش بين الأديان والثقافات".