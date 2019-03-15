بالصور - دهم 4 مستودعات تحتوي على مواد غذائية فاسدة

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توافرت معلومات لدى سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، عن وجود مستودع في محلة "نزلة أبو ربيع" خلف المدينة الرياضية، يحتوي على كميات كبيرة من الأسماك المجفّفة والبهارات والبسكويت وأكياس رقائق البطاطا المقرمشة المنتهية الصلاحية، وتنبعث من داخله روائح كريهة وتعشعش فيه الجرذان والحشرات.

وعلى الفور قامت قوة من فصيلة درك بئر حسن بالتنسيق والتعاون مع المفرزة الصحية في بلدية الغبيري، بمداهمة المستودع وجرى ختمه بالشمع الأحمر، بعد ضبط البضاعة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

ومن خلال التحريات والاستقصاءات، تبيّن وجود مستودع آخر في محلّة صبرا مقابل سوق اللحوم، ويحتوي على بضاعة فاسدة، وتعود ملكيته للشخص ذاته.

بالتنسيق مع فصيلة طريق الجديدة في شرطة بيروت، ولاحقا حضور مختصين من بلدية بيروت، داهمت القوة المستودع وتم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وخُتم المستودع بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختص.

ومن خلال المتابعة، تبيّن أن مالك هذه المستودعات يملك مستودَعين آخرين في محلتي الدورة والفنار، وبناءً على إشارة القضاء، تمّ دهم المستودَعين وضبط المواد الغذائية الفاسدة.

وتم توقيف عدد من العمّال الأجانب، من التابعية البنغلادشية، وعُمِّم بلاغ بحث وتحرٍ بحق مالك المستودعات: ع. ج. (مواليد عام 1967، لبناني)، المتواري عن الأنظار بحسب ما أفادت قوى الأمن الداخلي في بيان.