عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2019

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البناء: صاروخان من غزة يستهدفان تل أبيب... ارتباك إسرائيلي بين التصعيد والاحتواء

الصدمة والترويع: نبوءة الجعفري تتحقق بتهديد مطار بن غوريون

3 مليارات للنازحين نظرياً وللعب بالسياسة والأمن عملياً... تحت عيون الدولة

الأخبار: الحرب تطوي 8 سنوات: سوريا من الممانعة إلى المواجهة

7 ساعات بين الحريري وابن سلمان

السعودية تفشل في «تهريب» سوريين إلى لبنان

صدمة في إسرائيل: صواريخ غزّة تصل إلى تل أبيب





اللواء: إشتباك في بروكسل حول الإقامة المستدامة وتمويل فُرَص العمل!

خلافات حول التعيينات والكهرباء قبل مجلس الوزراء.. وريفي ينسحب لمصلحة مرشحة «المستقبل»





النهار: لبنان ينتظر حجم الدعم الجديد بروكسيل - 3 يتبنى "سيدر"

الجمهورية: مؤتمر بروكسل تمويل "اللا" عودة



the daily star: Donors pledge $7B for Syrian refugees



l'orient le jour: Le long chemin vers la fin de l’impunité des criminels syriens