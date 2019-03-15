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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2019

15
MARCH
2019
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 البناء: صاروخان من غزة يستهدفان تل أبيب... ارتباك إسرائيلي بين التصعيد والاحتواء 

الصدمة والترويع: نبوءة الجعفري تتحقق بتهديد مطار بن غوريون
3 مليارات للنازحين نظرياً وللعب بالسياسة والأمن عملياً... تحت عيون الدولة

 

 

 

الأخبار: الحرب تطوي 8 سنوات: سوريا من الممانعة إلى المواجهة
7 ساعات بين الحريري وابن سلمان
السعودية تفشل في «تهريب» سوريين إلى لبنان
صدمة في إسرائيل: صواريخ غزّة تصل إلى تل أبيب

 

 

 

اللواء: إشتباك في بروكسل حول الإقامة المستدامة وتمويل فُرَص العمل!
خلافات حول التعيينات والكهرباء قبل مجلس الوزراء.. وريفي ينسحب لمصلحة مرشحة «المستقبل»

 

 



النهار: لبنان ينتظر حجم الدعم الجديد بروكسيل - 3 يتبنى "سيدر"

 

 

 

الجمهورية: مؤتمر بروكسل تمويل "اللا" عودة

 

 

 


the daily star:  Donors pledge $7B for Syrian refugees

 

 


l'orient le jour: Le long chemin vers la fin de l’impunité des criminels syriens

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