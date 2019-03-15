عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2019

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الصدمة والترويع: نبوءة الجعفري تتحقق بتهديد مطار بن غوريون
3 مليارات للنازحين نظرياً وللعب بالسياسة والأمن عملياً... تحت عيون الدولة
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7 ساعات بين الحريري وابن سلمان
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the daily star: Donors pledge $7B for Syrian refugees
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