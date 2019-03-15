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أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2019

15
MARCH
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر مشاركة في مؤتمر بروكسل الخاص بالنازحين السوريين امام كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير الذي إستبدل معادلة تقوم على إعتبار خروج إيران من سورية شرط للحل السياسي بمعادلة تقول أن الحل السياسي سيؤدي حكما إلى تسريع خروج إيران وقالت المصادر أن هذا يعني عدم وضع شرط مسبق لتسهيل الحل السياسي يرتبط بمستقبل الوجود الإيراني وما يعنيه من تمهيد للإنفتاح على العلاقة بالدولة السورية دون الشرط التقليدي القائم على الموقف من إيران بل إعتبار هذا الإنفتاح طريق للتنافس مع إيران

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
عهد إلى لجنة نيابية - فنية جمع المعطيات والمعلومات والوثائق الصحيحة، المتعلقة بالفساد، لدعم خطة مكافحته..


غمز
يستعد وزير في وزارة خدماتية لإعادة النظر بالتقديمات المالية للجمعيات والمعاهد الفنية، والتي تقدّم في إطار التنفيعات..


همس
كشف مصدر دبلوماسي ان المبادرة الروسية لعودة النازحين، فقدت الآلية التنفيذية، وبدأ البحث عن آليات جديدة..

 

 


النهار: أسرار الآلهة

نقص في المياه

بعد عرض الرئيس بري بيع لبنان مياهه إلى الأردن أعدّت جهة بحثيّة دراسة تُبيّن أن ثمّة نقصاً وحاجة إلى المياه سيُعاني منهما لبنان في السنة 2035....

 

لا للبواخر

خيار اعتماد البواخر لتوفير التيّار الكهربائي بعدما سرت أخبار عن أن الوزيرة الجديدة ستتبنّى هذا الحل لأنّه الأوفر....

 

حق الرد

يقول وزير في مجلسه إنّه سيسأل زميله وزير الإعلام عن حريّة محطّات التلفزيون في عدم نشر الردود والتوضيحات في مطالع برامجها كما تروّج لأخبار غير صحيحة قبل ومع انطلاق البرامج..

 

 

 

الجمهورية: أسرار


مصالحة
علّق أحد المستشارين على مصالحة مرجع بارز بشخصية سياسية بالقول إن الحسابات السياسية تسابق الحسابات المالية.

إنتاجية
نُقل عن مسؤول كبير أن رئيس الجمهورية غير راضٍ عن الإنتاجية الحكومية فهو متحمّس للإنجاز السريع في الملفات وأما الوزراء ففي استرخاء غير مفهوم.

شائعات
تُثار تساؤلات في أوساط مختلفة حول شائعات تطاول مؤسسة حسّاسة وما اذا كانت خلفها أبعاد سياسية أو كيدية.

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