living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: حراك قضائي لافت في عددٍ من ملفات الفساد في أقل من شهرين

14
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في وقت يستعد الجسم القضائي لمناقلات في صفوفه، وبينما الاستعدادات تتواصل لعقد مؤتمر قضائي يناقش في اوضاع القضاء اللبناني، جاء لافتاً تحرّك القضاء في أكثر من ملف بما اعطى مؤشراً جدياً في اطار مكافحة الفساد. والفاعلية التي كانت مفقودة لعقود، بدأت تتظهر على اكثر من صعيد.
- ربما يفرض ملف الرشاوى القضائية نفسه اولاً على اللائحة. مع عشرات الموقوفين بتهمة التلاعب بالنشرة القضائية وتأخير جلسات واخفاء ملفات قضائية وتقاضي رشاوى. علماً ان توقيف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمساعد قضائي ولمرافقها، كان المدخل الى ما تلاه من توقيفات طالت سماسرة مدنيين وعسكريين.
- ملف الشهادات الجامعية المزورة الذي كشفته فضيحة تطويع التلامذة الضباط في المدرسة الحربية. تطور فصولاً ليطال أحد الرؤوس المتهمة بالتورط، المدير العام للتعليم العالي، الذي اوقفه النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
- وكما وضع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم يده على ملف الاهمال في مستشفى الفنار في المصيلح، باشر تحقيقاته في ما جاء في المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله حول الحسابات المالية حيث اعتبره اخباراً طلب على اساسه كل المعلومات والمستندات.
- عدد من الضباط في قوى الامن الداخلي اوقفهم قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور للتحقيق معهم في ملفات فساد وتقاضي رشى ونصب واحتيال.
- الى احد اهم الملفات، الضمان الاجتماعي، مع قضايا غش واحتيال من قبل مواطنين وعدد من الاطباء بقصد الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان من دون وجه حق.
- اما قرار وزارة الاقتصاد تركيب العدادات والذي كان سبق تشكيل الحكومة فوصل الى حدّ ملاحقة اصحاب مولدات خالفوا القرارات والقوانين وهددوا المشتركين. حتى ان بعضهم اوقف. ولا ينسى اللبنانيون ابرز اسمين في هذا القطاع غير الشرعي اوديشو وبشعلاني.
جردة سريعة للأسابيع الاولى من عمر الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري مكافحة الفساد واجراء اصلاحات جدية وجذرية. ليس البيان الوزاري الاول الذي يتعهد بذلك. لكنها المرة الاولى التي يقترن مثل هذا التعهد بافعال، اعطت مؤشرات ايجابية، وملاحقتها حتى الحقيقة من شأنها ان تعيد جزءاً من الثقة الشعبية المفقودة بالدولة.

OTV News - Video Inside
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout