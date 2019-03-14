بلاغ.. توقيف.. ماذا حصل في مطار بيروت؟!

A + A -

اوقفت الضابطة الإدارية والعدلية، في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المواطنين ع.ز. وز.ح، وذلك بعد اتصالهما بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وإبلاغهما عن السوري ط.ج، والادعاء بأنه إرهابي ويحتمل قيامه بأعمال إرهابية قبيل سفره إلى إحدى الدول.

وفور تبلغ قوى الأمن الداخلي في المطار، أوقفته فصيلة الحراسات، وتم التحقيق معه في فصيلة الضابطة، حيث تبين أنه من غير المشتبه به.

وبعد الاستقصاءات والتحريات، تم التعرف إلى هوية الشخصين اللذين اتصلا من أرقام خاصة وأعطيا بلاغا كاذبا، وتم استدراجهما وأوقفا بناء على إشارة القضاء المختص وأودعا النيابة العسكرية.