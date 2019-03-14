دوريّة إسرائيليّة تفقد جهاز اتّصال سرّيّ مشفّر خلال "مهمّة" على حدود لبنان!

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نقل "الإعلام الحربي المركزي" عن موقع "والاه" العبري أنّ عناصر إحدى الدّوريّات العسكريّة التّابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي فقدوا جهاز اتّصال سرّيّ مشفّر "خلال تنفيذ مهمّة على طول الحدود اللبنانية".





وقال الموقع العبري إنّ هذه "ليست الحالة الأولى في المنطقة"، معتبرًا أنّ ذلك "يشكّل قلقًا في وصول هذا الجهاز إلى عناصر معادية في المنطقة".





ونقل الموقع عن "مصادر عسكريّة" صهيونيّة في المنطقة انتقادَها ما وصفته بـ"سلوك القوّة" بشكل خاص، والقوّات في المنطقة بشكل عام، معتبة أنّ هذه "ليست الحالة الأولى لفقدان تدبير سري في هذا القطاع".



