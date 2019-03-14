عطالله زار الراعي: شددنا على ضرورة الوصول الى صيغة موحدة على المستوى السياسي والحكومي

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عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي التطورات العامة مع النائب جورج عطاالله الذي اكد "انه تمنى للبطريرك صوما مباركا"، آملا "ان نشهد قيامة حقيقية للبنان في عيد الفصح".

وقال:"استمعنا الى إرشادات البطريرك واطلعناه على الملفات الاساسية التي نعمل عليها، خصوصا موضوع النزوح السوري وأهمية هذا الملف للوصول الى صيغة جامعة على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي، مع الاشارة الى ضرورة عدم تسييس هذا الملف لأنه يشكل لنا مشكلة كبيرة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والديمغرافي، وانفجار هذا الملف سيكون في وجه كل اللبنانيين، وليس في وجه فئة دون أخرى".

واضاف:"لذلك كان التشديد من اجل الوصول الى صيغة موحدة على المستوى السياسي والحكومي، وطلبنا من البطريرك ان يكون للقادة الروحيين مبادرة في هذا المجال للضغط على السياسيين للسير في هذا الاتجاه".

وتابع عطاالله:" شددنا على موضوع اطلاق عملية مكافحة الفساد بشكل جدي، والمحاسبة أكان على المستوى المالي او اكان على مستوى اعادة انتظام مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية والوظيفية وكافة القطاعات الاخرى. ونأمل ان نحقق بدعم البطريرك المعنوي الكثير من الامور على هذه المستويات".