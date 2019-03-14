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وزير الدفاع استقبل مويرود التي أطلعته على مشروع تعزيز قدرات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

14
MARCH
2019
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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود التي أطلعته على مجريات الأعمال المتعلقة بمشروع تعزيز قدرات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، معربةً عن ارتياحها إزاء التقدُّم الذي تمّ إحرازه في مجال نزع الألغام في لبنان. وأطلعت الضيفة بو صعب على توجه الاتحاد الأوروبي المباغت للتوقف عن تقديم الدعم لمشروع نزع الألغام إلا في حالات معينة. كما ورحَّبت الضيفة بموقف وزارة الدفاع الوطني الإيجابي إزاء انضمام لبنان إلى اتفاقية أوتاوا المتعلقة بالألغام الأرضية ضد الأفراد.

 

ثمَّ التقى بو صعب السيد فوزي زيود، مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في لبنان يرافقه رئيس لجنة مراقبة الحدود العميد الركن مارسيل بالوقجي حيث هنَّأ الضيف الوزير على توليه منصبه الجديد وأطلعه على طبيعة العمل الذي تقوم به المنظمة في لبنان مؤكِّدًا أن محاربة الهجرة غير الشرعية تأتي في صلب أولوياتها.

 

وفي وقت لاحق، التقى بو صعب السفير الباكستاني لدى لبنان السيد نجيب دوراني الذي قدَّم له التهنئة لمناسبة توليه منصب الدفاع في الحكومة اللبنانية وأكَّد على نيَّة بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجيش اللبناني، ومبيِّنًا أنّ العمل جارٍ لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الجيشين.

 

وبعد ذلك، استقبل بو صعب سفير الأرجنتين لدى لبنان السيد ماوريسيو أليس الذي قدَّم له التهنئة على توليه منصبه الجديد. خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكَّد بو صعب للضيف أن تقوية علاقات الجيش على الصعيدين الدولي والمحلي تأتي في صلب أولوياته مشدِّدًا على دور الجيش المحوري في حفظ الأمن في لبنان للتمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي. كما وأبدى بو صعب اهتمام لبنان بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

كما والتقى بو صعب أمين عام تيار المستقبل السيد أحمد الحريري والنائب السابق كريم الراسي و السيد روي عيسى الخوري للتهنئة على توليه منصبه الجديد.

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