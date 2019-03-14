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تلاعبوا بالعدادات الكهربائيّة لقاء مبالغ مالية!

14
MARCH
2019
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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

بتاريخ 4/03/2019 وفي مدينة صيدا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو ع. ش. (مواليد عام 1988، فلسطيني) بجرم انتحال صفة جابي كهرباء.


بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب اليه، وبإقدامه بالاشتراك مع آخرين بالتلاعب بعدادات الكهرباء والـ"disjoncteur" العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان.


بناء عليه، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكنت هذه المفرزة بتاريخ 11/3/2019 من توقيفهما في منطقة الملا - الظريف، وهما:


م. ا. (مواليد عام 1962، لبناني) (موظف في شركة الكهرباء قاديشا)


ن. ح. (مواليد عام 1976، قيد الدرس)


وضبط بحوزة الأول الأدوات التي تستخدم في عمليات التلاعب.

 

بالتحقيق معهما، اعترف (م. ا.) بإقدامه على التلاعب بعدادات العديد من المؤسسات والمحال التجارية في مدينة بيروت لقاء مبالغ مالية، فيما اعترف (ن. ح.) بتأمين الزبائن له.


وقد تبين ان (م. ا.) مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة كهرباء، و(ع. ش.) يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر وخلاصة حكم بجرم مخدرات، وهو من أصحاب السوابق.


أودعوا المرجع المختص مع المضبوطات، بناء على إشارة القضاء.

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