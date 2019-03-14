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لبنان تحت تأثير منخفض جوي رطب وبارد.. إلى متى ستستمر الامطار؟

14
MARCH
2019
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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر ينحسر مساءً. يعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تاثير منخفض جوي جديد ابتداءً من فجر السبت .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية.

تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، تخف حدّة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر في القسم الشمالي من لبنان اما في المناطق الجنوبية فتستمر حتى المساء .

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا صباحاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة. يتحول الطقس الى غائم ابتداءً من بعد الظهر . تتساقط أمطار متفرقة ابتداءً من المساء ، كما تتساقط ليلاً بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق . أما السبت فيكون غائما دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط ابتداءً من الصباح أمطار متقطعة تشتد أحياناً و تكون مترافقة ببرق و رعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر و ما فوق.

 

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