هذا ما فعله الأب بابنه... وإليكم ما حصل!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 12/03/2019، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام السوري (خ. ع.، مواليد عام 1976) بتعنيف وضرب ابنه (ا.) (مواليد عام 2005)، والتسبب له ببعض الحروق في انحاء جسده.

بناء عليه وبنتيجة المتابعة، جرى الكشف على الأبن من قبل طبيب شرعي، حيث تبين أنه مصاب بعدة كدمات في جسده وبعض الحروق على يده اليسرى.

على الأثر، قامت شعبة المعلومات بتوقيف الأب في مدينة جزين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، كما تبين ان اقامته في لبنان غير مشروعة.

سلم إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على اشارة القضاء المختص".