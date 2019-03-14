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اسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 14 - 3 - 2019

14
MARCH
2019
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الجمهورية


زيارات
مِن المنتظر أن تقوم سفيرة دولة كبرى بسلسلة زيارات إلى مسؤولين لشرح موقف بلادها من التطورات الأخيرة إقليمياً ودولياً.
قضية
هنّأ موفد دولي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أحد المدراء العامين على موقفه من قضية حسّاسة أثيرت في الإعلام.
ملف
بدأ الكلام يتردّد في الأروقة السياسية حول طلب جهات وقوى فتح ملف الفساد في الكهرباء والمياه أسوة بفتح الحسابات المالية.

البناء


كواليس
قالت مصادر عراقية قيادية أنها تلقت عشرات الإتصالات العربية والأجنبية التي حاولت مباشرة أو مداورة الحصول على معلومات تفصيلية حول حقيقة ما شهده الإجتماع الذي ضم المرجع علي السيستاني والرئيس الإيراني حسن روحاني سواء لجهة الأجواء وطبيعتها ودرجة الود أو التوتر فيها أو لجهة القدرة على صياغة مواقف موحدة من الوجود الأميركي في العراق ومستقبله ومصير سلاح الحشد الشعبي وموقف العراق من العقوبات الأميركية على إيران

اللواء


لغز
تتوقع جهات مسؤولة حصول تعيينات جديدة مع المؤتمر القضائي الشهر المقبل، لمواكبة مكافحة الفساد.


همس
تخضع عملية إعداد الموازنة، بعد أن كانت أنجزت إلى إعادة تدوير الحسابات، وإجراء تخفيضات فعلية، سواء في ما يتعلق بإلغاء الساعات الإضافية، أو السفر، أو التقديمات الاجتماعية!

الأخبار

200 مليون دولار للسفارة الصينية!

تبحث البعثة الصينية في لبنان عن عقار كبير المساحة في منطقة المتن الشمالي، من أجل إقامة مقر للسفارة، بكلفة قد تصل إلى نحو 200 مليون دولار أميركي، بحسب مصادر متابعة. أضافت المصادر أنّ المقر الجديد «سيكون من أضخم المقارّ الدبلوماسية في لبنان». ويأتي ذلك في سياق تعزيز الصين لوجودها التجاري في لبنان، وانفتاحها على السوق المحلية.



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