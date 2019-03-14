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في خبر خاص لموقعنا، أفاد مسافر لبناني على متن الطائرة Tk828 المتجهة من اسطنبول إلى بيروت، أنه ومساء أمس، وبعد مكوث المسافرين لأكثر من ساعة على متن الطائرة المُعدّة للرحلة، تم إعلامهم من قبطان الطائرة بضرورة الإنتقال إلى طائرة أخرى بسبب عطل تقني أصاب الطائرة.



وتابع المسافر أنه، وخلال الإنتقال (الفيديو)، عانى المسافرون من صعوبة التحرك بسبب الطقس العاصف حيث كانت الرياح شديدة السرعة، سيما وأنه كان بين المسافرين عدد كبير من الأطفال الذين تأثروا سلباً بهذا الإنتقال الفجائي، ما كلف المسافرين ساعتين من الوقت على سبيل التأخير.





