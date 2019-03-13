A + A -

عناوين كثيرة تشغل بال اللبنانيين اليوم. غير أن عنواننا الأول هذا المساء، نحن الزملاء في مديرية الأخبار والبرامج السياسية، وفي الـ OTV عموماً، هو التالي: الزميلة اسبرانس غانم هزمت السرطان، وشفيت منه شفاء تاماً، بعدما جسَّدت على مدى عام كامل تقريباً، وبابتسامة لم تفارق يوماً اطلالاتها الإخبارية التي لم تنقطع، مثالاً يحتذى في المقاومة من أجل الحياة، وتجربة حيَّة عن إرادة صلبة لم تعرف التراجع أمام المحن، ورفضت الهزيمة في مواجهة الصعاب...



الحمدلله على سلامتك اسبرانس، ونتمنى الشفاء لجميع مرضى السرطان أينما كان... علماً أن زميلتنا تتحدث في مستهل النشرة عن تجربتها في هذا المجال.



لكن، إذا كانت للأمراض، وحتى الخبيث والمستعصي منها، علاجات وأدوية عدة، فدواء الفساد الذي يفتك بلبنان منذ عقود واحد، أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم شرطاً لبقاء العدل أساس الملك، وهو تحقيق الاصلاح القضائي، وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات، بالتزامن مع وقف التجاوزات ومخالفة القوانين.



وفيما تكرُّ سُبحة الملفات المفتوحة، وآخرها ما أثير في موضوع الشهادات المزورة، شكل تسريع عمل الحكومة محور لقاء جمع رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقد علمت الـ OTV أن البحث تناول إلى مسار مكافحة الفساد، الشؤون الاقتصادية والتعيينات والكهرباء، إلى جانب ملف النزوح الذي يحمله الحريري إلى مؤتمر بروكسل، في وقت تحدث وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب للـ OTV عن تفاصيل الموقف الذي أحاط بعدم مشاركته في الوفد اللبناني.



إلى ذلك، طبول المعركة الانتخابية في طرابلس بدأت تسمع أكثر، وفيما أعلن ابن شقيق النائب محمد كبارة ترشحه اليوم، ترقبٌ للمؤتمر الصحافي للواء أشرف ريفي غداً، والذي يأتي بعد لقاء المصالحة الذي عقده مع الحريري في بيت السنيورة بحضور الوزير السابق رشيد درباس الذي كشف تفاصيل اللقاء للـ OTV.