نبيل نقولا: الكلام مش متل الشوفي حرق وقت واعصاب

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نشر النائب السابق نبيل نقولا مقطعا مصوراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر حالة ازدحام كبيرة داخل أحد مراكز الضمان الإجتماعي. وظهر خلال الفيديو، مواطنون وهم يقفون بطوابير وبطريقة عشوائية بسبب الضغط الكبير.

وشدد نقولا عن أن "الكلام مش متل الشوفي حرق وقت واعصاب هيدي بإختصار حالة المواطن والمعانات اليومية بالضمان. من يقصد الضمان الاجتماعي سعيا وراء حقه بالاستشفاء يكفر بالحياة ساعات طويلة من الانتظار. اما الأسباب فحدث ولا حرج القهر لا يقتصر فقط على انهاء المعاملات من اجل الدخول الى المستشفى او الحصول على الدواء فالذل الحقيقي هو في تحصيل الفواتير ايضا".