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حجب مكالمات واتساب مجددا بالسعودية.. إليك السبب!

13
MARCH
2019
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بعد أن عملت بشكل مفاجئ لعدة ساعات فقط صباح اليوم، أعيد حجب خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق "واتساب" في السعودية.
العالم- السعودية

وأوضح الخبير في التطبيقات، "عبدالله السبيعي" أن سبب عمل الخدمة اليوم بشكل مقاجئ هو "تغير IP"، مؤكدا أنه "‏‫تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال للواتسأب" مجددا، وفق ما نقل عنه موقع "سبق" السعودي.

وتمكن عدد من مستخدمي تطبيق "واتساب" بالسعودية، صباح اليوم من إجراء المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجربتهم للخدمة؛ فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.

وقال مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، إن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق "واتساب" في السعودية وبعض دول العالم، تتعلق بأسباب تنظيمية تعود للشركة المالكة للتطبيق.

وأكد أن الهيئة تشرف وبشكل دوري على مراجعة استيفاء شركات تلك التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع تلك المتطلبات.

وقبل نحو عام، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي؛ "عبدالله بن عامر السواحة"، عزم المملكة رفعَ الحجب عن كل التطبيقات التي لديها خاصية الاتصال الصوتي والمرئي، حال استيفاء الشركات للمتطلبات.

وشمل رفع الحجب في ذلك الوقت جميع التطبيقات الأخرى المستوفية جميع المتطلبات التنظيمية، والتي كان من أبرزها "فيس تايم"، و"سناب شات"، و"سكايب"، و"لاين"، و"تليجرام"، و"تانقو"، و"فيسبوك ماسينجر" وغيرها.

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