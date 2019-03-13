مجدداً جدل حول ميريام كلينك.. لماذا ستُحاكم أمام 'المطبوعات'؟

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أُحيلت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك أمام محكمة المطبوعات في جبل لبنان في الدعوى المقدمة ضدها من قبل الشاعر أنيس زبيدي وزوجته تينا، عبر وكيلهما المحامي وسام المذبوح، الذي أكدّ أنّ الدعوى مقامة ضد كلينك "بجرم القدح والذم والتهديد بالإيذاء والقتل عبر نشر بعض البوستات والفيديوهات التي تطال المدعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، إذ من المقرر أن تُعقد الجلسة في تاريخ 26/3/2019.

وفور تداول الخبر، إنتشر هاشتاغ "#قلة_ فرق"، الذي ربط إحالة كلينك على محكمة المطبوعات فيما يُحال الإعلاميون على القضاء العسكري.

أُحيلت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك أمام محكمة المطبوعات في جبل لبنان في الدعوى المقدمة ضدها من قبل الشاعر أنيس زبيدي وزوجته تينا، عبر وكيلهما المحامي وسام المذبوح، الذي أكدّ أنّ الدعوى مقامة ضد كلينك "بجرم القدح والذم والتهديد بالإيذاء والقتل عبر نشر بعض البوستات والفيديوهات التي تطال المدعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، إذ من المقرر أن تُعقد الجلسة في تاريخ 26/3/2019.



وفور تداول الخبر، إنتشر هاشتاغ "#قلة_ فرق"، الذي ربط إحالة كلينك على محكمة المطبوعات فيما يُحال الإعلاميون على القضاء العسكري.