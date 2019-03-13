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بطيش بحث وممثلة برنامج الأمم المتحدة سبل التعاون المشترك بين الدولتين

13
MARCH
2019
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان السيدة سيلين مويرود، واستعرض معها خطة العمل في الوزارة للفترة القادمة والتي تضمنت العناصر الاساسية لتصوره في النهوض بالاقتصاد اللبناني في الفترة القادمة.


وبدورها، تناولت مويرود سبل التعاون المشترك، خاصة في طرق تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية تتماشى مع التزامات لبنان ومع أهداف التنمية المستدامة 2030، بالاضافة الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وتطوير استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات.

 

واستقبل بطيش وفدا من اصحاب معامل تصنيع فوارغ الحديد والانابيب برئاسة النائب شوقي الدكاش وقد عرضوا معه موضوع الاغراق الذي يهدد مصانعهم والعاملين فيها، خصوصا ان الدول المصدّرة للبنان تدعم صناعاتها ومنها من يدعم التصدير ايضا. وقد نقل الدكاش عن الوزير بطيش تفهمه لموقف الصناعيين "وهو من اكثر المتشددين في موضوع الدفاع عن الاقتصاد الوطني المنتج. وهو ما يتقاطع مع موقفنا ورؤيتنا. اذ لا اقتصاد من دون انتاج واهتمام بالقطاعات الانتاجية".

 

كذلك استقبل بطيش سفير ايران في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة تعارف.

 

ومساء التقى بطيش وفد من البنك الدولي في اطار جولة يقوم بها على الوزارات وهيئات القطاع الخاص لتطوير برنامج الاقتصاد الرقمي في لبنان. وقد شدد بطيش على الاهمية الكبرى لهذا القطاع الذي يسمح للبنان بمواكبة التطور. ويسهّل الإجراءات المالية والادارية ويعزز الشفافية. وتم الاتفاق على دراسة إمكانية تنظيم ورش عمل توعوية في هذا الإطار.

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