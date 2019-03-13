living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير سليم جريصاتي بدأ في باريس محادثات تحضيرًا لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"

13
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لقاءاته في باريس في اطار التحضيرات لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول 2017. وعقد الوزير جريصاتي لهذه الغاية اجتماعًا في وزارة الخارجية الفرنسية مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السفير جيروم بونافون Jérome Bounafont على رأس فريق من مديري ادارات في ألكي دورسيه معنية بالملف اللبناني من بينها مديرية المنظمات الدولية ومديرية حقوف الانسان ومركز الدراسات. وضم الوفد المرافق للوزير جريصاتي مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة والمستشار لدى رئاسة الجمهورية السفير اسامة خشاب وقنصل لبنان في فرنسا زياد طعان.


وعرض الجانبان الوضع في لبنان والمنطقة، وقدّم الوزير جريصاتي شرحًا عن المراحل التي مرت بها مبادرة الرئيس عون بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، واتفق الجانبان على استمرار التعاون في سبيل التقدم في تحقيق هذه المبادرة المهمة التي حظيت بدعم كبير من دول عدة.

 

وسوف يتابع الوزير جريصاتي لقاءاته باجتماع يعقده مع وزير الدولة للشؤون الخارجية جان-باتيست لوموان، إضافة الى المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد اورليان لوشوفالييه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout