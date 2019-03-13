وزير البيئة يؤكد التزام لبنان بالحفاظ على الطيور المهاجرة وعدم التساهل مع المخالفين

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة البيان الآتي " توقف وزير البيئة فادي جريصاتي عند المقال المتداول باللغة الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مجزرة بحق الطيور المهاجرة في إحدى مناطق الشمال، وبعد التحقق تبيّن أن هذا المقال قديم ومأخوذ من صحيفة لوريان لو جور وسبق أن نُشر بتاريخ 6\3\2018 .



إن وزير البيئة يغتنم هذا الامر فرصة لاعادة التأكيد على أنه لا يوجد تساهل مع المرتكبين والمخالفين لقانون الصيد البري ، وأنه يرفض بأي شكل من الاشكال قتل الطيور المهاجرة التي تعبر في سماء لبنان في هذا الموسم من كل عام ، وهو سيحيل أي مخالف لقانون الصيد الى المحامين العامين البيئيين لاتخاذ أقصى العقوبات والتدابير القانونية في حقّهم. وهو يدعو مجدداً القوى الامنية الى التشدّد في منع ظاهرة الصيد العشوائي خارج موسم الصيد الذي أقفل بتاريخ 15 شباط، مشدداً على الالتزام بمعاهدة السلام بين الانسان والطيور التي كان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أطلقها في نيسان 2017 ، وداعياً الى عدم قتل الطيور الممنوع صيدها والى جعل سمائنا آمنة لعبور الطيور المهاجرة وخصوصاً طيور اللقلق.



ولفت وزير البيئة النظر الى اهمية طيور اللقلق في اوروبا وخصوصاً في بولونيا وكرواتيا حيث يُنظَر اليه كطائر اسطوري ويتعرّض من يقتل هذا الطير للملاحقة الجزائية.وأكد أن لبنان ملتزم بالمعاهدة التي إنضم اليها ويسعى للحفاظ المستدام على الأنواع المهاجرة من الطيور خلال هجرتها من أوروبا وآسيا الى افريقيا في فصل الخريف، وخلال عودتها الى مناطق تكاثرها في فصل الربيع".



وفي نشاطه، التقى الوزير جريصاتي في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علويّة وتابع معه الخطوات الاجرائية لمكافحة التلوث في حوض الليطاني.



ثم استقبل سفيرة تشكيا في لبنان ميكايلا فرونكوفا التي أطلعته كما قالت على رغبة وفد تشكي بزيارة لبنان لاستكشاف امكانية تنفيذ مشاريع بيئية لها علاقة بمعالجة النفايات.



وترأس وزير البيئة اجتماعاً ظهر اليوم لنواب منطقة كسروان شارك فيه النائبان روجيه عازار وشوقي الدكاش وممثل النائب فريد هيكل الخازن المحامي رامي باسيل ورئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش وتمّ في خلاله التداول في شؤون القضاء والمشاريع البيئية وموضوع لامركزية النفايات والحد من التلوث.



على صعيد آخر، ترأس وزير البيئة في السراي الكبير الاجتماع التنسيقي الثالث للجنة التقنية لتنسيق ومتابعة الاشغال العائدة لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار والمواضيع المتعلقة بالنفايات الصلبة ضمن نطاق بلدية بيروت الكبرى.وتخلل الاجتماع مداخلات لمستشار رئيس الحكومة للشؤون الانمائية فادي فواز وكلمة لوزير البيئة وعرض لمجلس الانماء والاعمار .