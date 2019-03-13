تفاصيل رحيل أنطوني المؤلمة.. آخر عبارة قالها لوالده!

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فُجعت عائلة الشاب أنطوني يمّين ابن الـ 18 ربيعاً برحيله إثر حادث سيرٍ مروّع بعدما اصطدمت سيارته بحافة الطريق بالقرب من منزله، في عين سعادة - المتن فترجّل منها ليطلب المساعدة وإذ بها تنقلب عليه.



"لا بد أن الجنة أصبحت أجمل الآن، لأنك أصبحت فيها أيها الملاك الصغير"، هي عبارة وضعت على صورة أنطوني الذي رحل أمس ليلاقي والدته في السماء، وقد شكّل رحيله صدمة لكل من عرفه وأحبه.



ونقلت إذاعة "صوت لبنان" (93.3) عن صديق للعائلة قوله إنّ "لا أحد حتى الساعة يدرك حقيقة ما حصل بالتفصيل لحظة وقوع الكارثة"، موضحاً أنّ "أنطوني كان عائداً إلى منزله في عين سعادة وكان على بعد عشرات الأمتار من المنزل، عندما ارتطمت سيارته بالرصيف، ومن المتوقع أن يكون ذلك قد حصل لأنه تفاجأ بسيارة ما في طريقه".



وتابع: "وقع أنطوني من السيارة التي طارت وارتطمت برأسه ثمّ وقعت على جنبها".



وأضاف: "طوني يمين والد أنطوني أخبر أن ابنه اتصل به مستنجداً بالقول "لحقني أنا تحت السيارة"، قبل أن ينقطع الاتصال ويرحل أنطوني إلى الأبد.



أنطوني تخرج العام الفائت من مدرسة "مون لاسال"، التي نعته في صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك" وكتبت: "بحزن عميق نعلن عن الموت المأساوي السابق لأوانه لطالبنا السابق أنطوني يمين. وتتشارك الإدارة والمعلمون وجميع طلاب المدرسة الأحزان مع أهله وأحبائه. تعازينا الحارة جدا لعائلته وأصدقائه. أرقد بسلام أيها العزيز أنطوني!".



بدورها، أعلنت كلية ادارة الأعمال في جامعة "القديس يوسف" تعليق الدروس اليوم الأربعاء 13 آذار بسبب رحيل طالبها أنطوني.



ونشرت في صفحتها عبر موقع فيسبوك: "كلية ادارة الأعمال تعلن الحداد هذا الأربعاء، 13 آذار. وبأسف شديد تعلن الإدارة والمعلمون والطلاب وفاة الطالب الراحل أنطوني يمين، يوم الثلاثاء الموافق 12 آذار 2019. نحن متأثرون بشدة بالأخبار الرهيبة ونقدم تعازينا ومحبتنا لعائلته. فلترقد روحك بسلام".



كما نشر أصدقاء أنطوني صوراً لوداعه عبر "فيسبوك".