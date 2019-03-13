من يسعى الى تغطية فضيحة التوظيفات في اوجيرو؟

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"أخبار اليوم"

عاد ملف الاتصالات الى الواجهة من باب التساؤلات والهواجس التي تحيط به، وخصوصا في ظل ما تكشّف في هيئة اوجيرو من توظيفات بمسميات عدة، من مستشارين برواتب خيالية الى مياومين وأجراء وعاملين بالفاتورة ومستعان بهم...، في موازاة الملفات الأخرى المطروحة والتي يتم التداول بها في أروقة مجلس النواب والأجهزة الرقابية، وهي في غالبها تخص تلزيمات حصلت.

وكان لافتا في هذا السياق ما تشهده لجنة المال والموازنة من مداولات وسط تأكيد مصادر مسؤولة ان أي تجاوز في التوظيفات سواء في اوجيرو او في غيرها من المؤسسات العامة والإدارات سيلاحق حتى النهاية وان لا تسوية على حساب المال العام.

واستغربت هذه المصادر السعي الى التغطية على فضيحة التوظيفات في اوجيرو عبر القول بوجود فائض موظفين في شركتي الخلوي، وهو امر غير صحيح على الاطلاق، لا بل ان التطور والتحديث يفترض باستمرار البحث عن كفاءات جديدة واضافية. واشارت الى ان محاملة نقل المشكلة - الفضيحة من مكانها الصحيح اي اوجيرو الى مكان آخر، لن تجدي نفعا، ذلك ان ثمة ادراكا كافيا في مجلس النواب وفي الاجهزة الرقابية الى محاولة التغطية هذه، بما يؤدي حكما الى المحاسبة.