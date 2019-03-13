قرار لبطيش بتعليق التداول بأصناف الدجاج في محل في كفرحتى

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش قرارا يحمل الرقم 56/1/أ.ت، يقضي بتعليق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف الدجاج في محل فروج العلي الكائن في كفرحتى، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من أصناف الدجاج التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012، بالاضافة الى عدم استيفائه للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اصناف لحوم الدجاج من المحل المذكور للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.