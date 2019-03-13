مطاردة واطلاق نار في الضبية!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11/03/2019 وفي محلة الضبية، اشتبهت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بشخصين كانا على متن سيارة رينو، يتجولان بشكل مريب مع احتمال وجود أسلحة معهما.

إثر ذلك، أنذرهما عناصر القوة بالوقوف فلم يمتثلا ولاذا بالفرار بعد ترجلهما من السيارة باتجاه الاحراج المجاورة، فقام العناصر بمطاردتهما واطلاق أعيرة نارية تحذيرية جرى على أثرها توقيفهما، وتبين أنهما:

م. س. (مواليد عام 1997، لبناني)

ع. ع. (مواليد عام 1972، لبناني)

وضبط بحوزتهما 51 مظروفاً وعلبة، تحتوي جميعها مواد مخدرة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين جاهزة للترويج، إضافة إلى مبلغ مالي.

التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.