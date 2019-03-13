نقولا صحناوي: تخيلوا لو اجا رئيس من 2006!!

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كتب النائب نقولا صحناوي على صفحته على الفايسبوك:



"انسوا الحقد و الماضي يلي ما بفيد ! من سنة 1995 الى 2019 ما اسمعنا هالاخبار !

-توقيف المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امس بناء على إذن وزير التربية بملاحقته امام القضاء.

- فتح ملف السنيورة و اعادة التدقيق في حسابات وزارة المالية.

- توجيه وزير البيئة فادي جريصاتي كتابا الى المحامي العام البيئي في البقاع القاضي أياد بردان يطلب فيه الادعاء على عدد من أصحاب المزارع المخالفة في مجرى نهر الليطاني



-قرار وزير العدل باعطاء الإذن بملاحقة ستة مساعدين قضائيين مشتبه بتورطهم بقبض رشى مالية، والتلاعب بملفات قضائية وتغيير الوصف الجرمي للاتهامات بهدف تخفيف وطأة الجرائم المنسوبة إليهم.

-فتح ملف التوظيفات و التعاقد غير القانوني في الادارات والوزارات كافة

- اقتراح قانون رفع السرية المصرفية و ادخال البرمجة والروبوتكس الى المناهج المدرسية

- فضح مدير عام وزارة المالية ملفات ارقام وتفاصيل لم تفضح منذ 19 سنة

-أمر مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار قبل يومين بتوقيف ضابط في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي برتبة نقيب



- النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت من نقابتي المحامين والأطباء رفع الحصانة عن عدد من المحامين المتدخلين في هذا الملف، والأطباء الذين أسهموا بتقديم تقارير طبية مزورة، من أجل ملاحقتهم قضائياً

- التفتيش بالبلديات و أهمها بلدية المنصورية و بلدية الحازمية و ‏استدعاء رؤساء بلديات للاستماع الى افادتهم

- قبول طعن المجلس الدستوري و اعادة الانتخابات الفرعية في طرابلس



- توقيف ٣٠ عسكري بتهم تقاضي رشاوى و تشكيل رئيس جهاز بسبب سوء ادارة

- توقيف مساعدين قضائيين بتهم التلاعب و إخفاء أدلة

-مسؤولون مستحق عليهم فواتير كهرباء متأخرة تقدر قيمتها بنحو مليار و200 مليون ليرة حُوِّلوا امام القضاء الجزائي المختص للتحقيق

-‏رسوب ابن مفتي ومقرب من وزير في امتحان دخول

-‏استدعاء وزير سابق الى التحقيق



-‏مصادرة مولد مخالف في الضاحية وصيدا وطرابلس وبعلبك

- توقيف تجار مخدرات على صعيد التجار الكبار و ليس مروّجين

- توقيف اطباء و ابن صاحب مشفى بسبب تزوير افادات صحية مقابل بدل مادي.

- قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان يتابع تحقيقاته في ملفات دفع وقبض رشى مع مدنيين وعسكريين، من ضمنهم مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون المعاون في جهاز أمن الدولة حميد خ. وعدد من السماسرة الذين لعبوا دور الوساطة للتلاعب بملفات قضائية، وأصدر قبل أيام مذكرات وجاهية بتوقيف نحو 16 شخصاً، استناداً إلى مواد الادعاء كما أصدر مذكرتين غيابيتين بحق فارين من وجه العدالة، ويتابع استجواب باقي الموقوفين في هذه الملفات وعددهم 21 موقوفاً.

- رفع البلوكات الاسمنتية في المناطق كافة و اعادة تشكيل مرافقي الشخصيات السياسية و الامنية

- بدء السير على جسر جل الديب الجديد نهاية الاسبوع والمباشرة بتوسيع مسلكي اوتوستراد جونيه خلال اسابيع قليل

- تأمين الكهرباء لاضاءة المتن السريع 24 على 24

- السيدة x ملازم اول في سلاح الجو في الجيش



هيدا بكم شهر! تخيلوا لو اجا رئيس من 2006!!! بس كنا عارفين وواثقين ليش كانوا رافضين اسمو ! لانو قطعلن لكلن مصدر رزقن = مصدر نهبن !"