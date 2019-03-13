A + A -

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لدى قيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود مستودع خلف المدينة الرياضية داخل بورة "أمهز"، بداخله مواد فاسدة تنبعث منها روائح كريهة وحشرات، وهي عبارة عن بهارات وحبوب وفواكه مجففة وحر يتآكله الدود، ومادة "نشاره" مصبوغة باللون الأحمر يصار الى بيعها على أنها بهار حر أحمر.

على الفور، توجهت دورية من فصيلة بئر حسن وعناصر من المفرزة الصحية في بلدية الغبيري وعناصر شرطة البلدية، إلى المحلة حيث تبين أن صاحب المستودع وشريكه فرا الى جهة مجهولة، وهما:

- ع. ش. (عمره حوالي 35 عاماً، سوري).

- م. ر. (عمره حوالي 30 عاماً، سوري).

جرى اتلاف المواد المضبوطة بناءً على إشارة القضاء المختص، وضبط هاتف أحدهما ودراجتان آليتان عائدتين لهما، والعمل جار لتوقيف المتورطين".