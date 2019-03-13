ماذا يحصل في محيط الفنار الزعيترية؟

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يلاحظ منذ أيام ان القوى الامنية تعمد الى اجراءات مكثفة في محيط منطقة الفنار الزعيترية، اذ تعمد الى تسيير دوريات واستحداث حواجز متنقلة بين السبتية والبوشرية والفنار، فضلاً عن تواجد شبه دائم لعناصر امنية في انحاء مختلفة.

وتأتي هذه الاجراءات بحسب ما يتناقله السكان، في سياق متابعة مروجي ومتعاطي المخدرات الذين يدخلون من والى الفنار الزعيترية، ويتقلون بأشكال مختلفة تتبدل في شكل دائم، من استخدام سيارات الأجرة الى الدراجات النارية، والتحرك سيراً على الاقدام عبر الطرق الرئيسة او الفرعية او استخدام الأحراش المجاورة.