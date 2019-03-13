جبهة ماطِرة عاصِفة.. هذا ما سيحصل مع ساعات العصر الأولى اليوم!

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نشرت صفحة Lebanon Weather Forecast حال الطقس وكتبت:

الإستقرار بالطقس الذي شهدناه الإثنين والثلاثاء والذي نشهده اليوم قبل ظهر الأربعاء مع حرارة تتخطّى ال ٢٠ ساحِلاً وغُبار ينتهي تدريجياً مع ساعات العصر الأولى.

تنخفض الحرارة تدريجياً مع دخول جبهة ماطِرة عاصِفة سريعة ليل الأربعاء - فجر الخميس تتساقط فيها أمطار غزيرة رعديّة وزخّات بَرَد ليلاً وتُلامِس الثلوج ال ١٣٠٠-١٤٠٠م ورُبّما أقلّ بعدَ مُنتصف الليل لتخفّ حدّتها مع ساعات فجر الخميس.

تبقى الأمطار مُتفرقة الخميس والجمعة ويرتفع مُستوى تساقُط الثلوج إلى ١٥٠٠م على أن تعود من جديد السبت مع ثلوج تُلامِس ال ١٤٠٠-١٥٠٠م. تخّف الأمطار الأحد لكن يبقى إحتمالُها قائم على شكل زخّات مُتفرّقة