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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 آذار 2019

13
MARCH
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تحدثت مصادر جزائرية واسعة الإطلاع عن تجاذب دولي يجري خلف الكواليس حول الشخصية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة في الجزائر حيث يبدو التفاهم على دور انتقالي للدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي، لكن لا يبدو أنّ المرحلة اللاحقة تتسم بالوضوح رغم دور الجيش كضامن للمرحلة الإنتقالية، وتقول المصادر إنّ رفضاً فرنسياً أميركياً قد تبلغته مصادر ذات صلة لمسعى تهيئة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح لتولي المهمة، وقالت المصادر إنّ دولة الإمارات تضطلع بدور في عمليات جسّ النبض، وأنّ شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تربطه صلة قوية بالإمارات هو صلة الوصل بشقيقه...

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
لاحظت مصادر في مقرّ حاكم هجمة منظمة على مختلف مواقع تعني جماعة بشرية وازنة..


همس
لم يستبعد دبلوماسي لبناني تأجيل زيارة وزير أميركي إلى بيروت، في ضوء المحاولات الجارية لإحياء اتفاقية دولية بين دولتين، واحدة معادية والثانية صديقة لبلاده.


لغز
تتسابق أحزاب من اتجاهات مختلفة، مشاركة في الحكومة، لإعلان ملفات لديها حول الفساد!

 

 

 

النهار: اسرار الآلهة


أبناء الشيطان

لوحظ أن أحد رجال الدين وصف منتقدي ادارته منشأة حيوية تتبع له بـ"أبناء الشيطان" في استعادة لخطابات القرون الوسطى.

 

عصابة رسمية

تم توقيف رئيس عصابة سرقة تبيّن أنه ابن شقيقة وزير سابق ونائب حالي....


تكريم الشهداء

لم تلق فكرة "التيار الوطني الحر" إقامة مهرجان لشهداء الجبل في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط في حضور إرسلان ووهاب وقوى أخرى القبول والرضى....

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