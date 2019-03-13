living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصف لإرهابيي «فيلق الشام» المدعوم تركياً على حلب

13
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تصعيد إرهابي خطير شهدته حلب أمس ربما يهدد استمرار العمل بـ«المنطقة المنزوعة السلاح»، التي نص عليها اتفاق «سوتشي»، أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة أكثر من 10 مدنيين آخرين بجروح، جراء قصف إرهابيي الميليشيات التي شكلتها تركيا، الأحياء الغربية من حلب بوابل من القذائف الصاروخية.


وتبنت ميليشيا «فيلق الشام»، التابعة لـ«الجبهة الوطنية للتحرير» التي شكلتها تركيا من اتحاد ١١ ميليشيا مسلحة، قصف الأحياء الغربية من حلب أمس، وقال تسجيل مصور بثه صفحات «فيلق الشام» على مواقع التواصل الاجتماعي إن «سرية «صدام حسين» لدى «كتائب الخطاب» التابعة له، قصفت حلب بوابل من القذائف الصاروخية».


من جهتها قالت مصادر طبية في مشفى حلب الجامعي لـ«الوطن»: إن المشفى استقبل أمس شهيدين وأكثر من ١٠ جرحى، بالقذائف التي استهدفت الزهراء وشارع النيل والموكامبو والسبيل ومساكن السبيل، وهي أحياء تقع في الطرف الشمالي الغربي من مدينة حلب، وتشهد اكتظاظاً بالسكان وحركة تجارية لافتة.


وأحصت مصادر أهلية لـ«الوطن»، سقوط أكثر من ١٥ قذيفة صاروخية مصدرها التنظيمات الإرهابية، التي تقودها «النصرة»، والمتمركزة في حي جمعية الزهراء وصالات الليرمون الصناعية شمال غرب حلب، والتي دأبت باستمرار على قصف المدنيين الآمنين، ومن داخل «المنزوعة السلاح»، التي لم تطبق أي من بنودها على الرغم من تعهدات ووعود النظام التركي المتكررة.


وبينت المصادر الأهلية أن حالاً من الهلع دبت في نفوس السكان وقت تسوقهم بحيي شارع النيل والموكامبو، اللذين يعدان من الأحياء التجارية الراقية في المدينة، مرجحة ارتفاع عدد الشهداء والجرحى مع استمرار القصف لوقت متأخر من مساء أمس.


التصعيد بالقذائف في حلب، رافقه تصعيد إرهابي خطير أيضاً في محردة، حيث أحبط الجيش فجر أمس هجوماً إرهابياً على «دير محردة»، شنه انتحاريان حاولا اقتحامه، وعند عجزهما عن ذلك بسبب تصدي الجيش لهما، فجرا نفسيهما بالقرب منه، ما أدى إلى استشهاد عنصر من حمايته وإصابة 4 آخرين بجراح.


ولفت المراسل إلى أن الجيش استهدف أيضاً طائرة استطلاع أطلقها الإرهابيون في سماء محردة.


من جانبه، بيَّنَ مصدر إعلامي لـ«الوطن»، أن الجيش اشتبك مع مجموعات إرهابية ترفع شارات تنظيم «جبهة النصرة»، حاولت الاعتداء على نقطة له بمحور الجديدة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي.


وحدات من الجيش منعت أيضاً مجموعات إرهابية من التسلل نحو نقاطها العسكرية، من أطراف سراقب وأم جلال بقطاع ريف إدلب من «المنزوعة السلاح»، وذلك برميها بالمدفعية الثقيلة.


وأوضح المصدر الإعلامي أن الجيش رد على هذا التصعيد العدواني على نقاطه وخرق «النصرة» وحلفائها «اتفاق إدلب»، باستهداف نقاط انتشارها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة في كل من الأربعين واللطامنة ومورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، وفي الحويز والحويجة بريفها الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout