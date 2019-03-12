الحريري: صفحة جديدة فُتِحت مع ريفي

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أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، بعد الاجتماع الذي عقد في دارة الرئيس فؤاد السنيورة أن "صفحة جديدة فتحت اليوم مع الوزير السابق أشرف ريفي ، وعلينا رص الصفوف والعمل لإخراج طرابلس من الفقر"، وقال: "إن الحوار يجب أن يتم بين جميع الأفرقاء، وإني متأكد أن اللواء ريفي همه إنماء طرابلس، ويجب علينا أن نعمل معا لمصلحة المدينة".

بدوره، قال الرئيس السنيورة: "إن اللواء ريفي لن يترشح في الانتخابات الفرعية في طرابلس، وسيؤيد المرشحة ديما جمالي".

من جهته، قال ريفي: "نتعالى عن الأمور الصغيرة لأن البلد بخطر والأولوية لمواجهة التحديات وأقول للشارع الطرابلسي أن يمارس قناعته".