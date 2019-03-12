في مدينة صور: شربت الفلاش والقت نفسها في البحر على الخراب …. اليكم التفاصيل

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ظهر اليوم وفي محلة الخراب – شاطئ صور الغربي، حاولت مواطنة لبنانية الإنتحار بواسطة رمي نفسها في البحر من مكان مرتفع نسبياً ليتم إنقاذها على وجه السرعة من قبل المواطنين المتواجدين في المكان، ليتبين حينها بأنها قامت بشرب مادة “فلاش” لقتل نفسها.

بعد متابعة لموضوعها تبين أنها تعاني من عدة مشاكل نفسية، وهو ما دفعها للإقدام على ما فعلته..

حضرت سيارات الإسعاف وعملت على نقلها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة، حيث خضعت على الفور لغسيل معدة والمراقبة الدقيقة وعلم أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعوا للقلق..

حضرت القوى الأمنية وعملت على فتح تحقيق بالحادثة..

ياصور