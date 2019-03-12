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بعد السعودية... الامارات تتّجه لرفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان

12
MARCH
2019
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تصاريح واتصالات وبرقيات وجولات خليجية لبنانية كلها توحي باجواء ايجابية سياحيا فبعد إعلان الموفد السعودي نزار العلولا، من بيروت، رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان ها هو وزير الدفاع الياس بو صعب يتلقى رسالةً من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان يهنّئه فيها بتولّيه منصبه الجديد كما يعبّر عن تمنياته لتعزيز التعاون بين البلدين... قد يقول البعض ان الخبر عادي والرسالة بروتوكولية لكن مضمون الرسالة الذي يتحدث عن رغبة سعودية اتية من ابرز قادة المملكة بتعزيز التعاون مع لبنان لافت بظل تأكيد المعنيين انهم بداوا يلمسون تواجدا خليجيا بالربوع اللبنانية

لافتة كانت الجولة البترونية التي قام بها السفير الاماراتي حمد الشامسي مع وزير الخارجية جبران باسيل وهي تحمل بابعادها رسائل اماراتية ايجابية ولاسيما ان الحديث عن قرب رفع سفر حظر الاماراتتين الى لبنان جدي ويمهد له بزيارة وفد أمنيّ إماراتي هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة الى لبنان للقاء المعنيّين والاطلاع على حقيقة الوضع الأمني فيه والترتيبات المتّخذة، خصوصاً على صعيد أمن المطار:

هل تتوقعون صيفا لبنانيا مشتعلا؟ نسأل غيدانيان فيختم بالقول :" نتوقع صيفا لهابا ونتمنى ان نستعيد خلاله امجاد ال 2010 ...فهل يكون الواقع على مستوى الامال المعقودة؟

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