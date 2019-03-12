بالصورة - توقيف وديع الشيخ على أحد الحواجز الأمنية!

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أفاد أحد المواقع أنه تم توقيف وديع الشيخ وشخص آخر كان برفقته، على احد الحواجز الامنية وذلك بعد أن حدث تلاسن وإشكال بين عناصر الحاجز الأمني ووديع الشيخ، وقد تم إقتيادهما الى الشرطة العسكرية ويتم التحقيق معهما الان.

ولفت الموقع الى ان توقيف الشيخ تم خلال قيادة سيارته وبرفقته شخص آخر، تبيّن أنه مطلوب للعدالة وبحقه عدة مذكرات توقيف، كما عثر على مسدس بحوزته.

وبعد حديث عدد من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي عن توقيف الشيخ اليوم بتهمة المخدرات وإدخاله السجن نفى في إتصال مع "الجمهورية" هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن كل هذا الكلام عار عن الصحة، ولو إنه متهم بتجارة المخدرات لما سمح له بالسفر الى الخارج مرّات عدّة.

وأشار الى ان الإشكال الذي حصل معه اليوم على أحد الحواجز ناتج عن إطلاقه النار في جنازة شقيقه منذ أشهر عدّة، وكان الإشكال قدّ سوّي، لكن حصل لغط معين وتم حلّه في الساعة ذاتها.

وأوضح الشيخ أن محاولة إلصاق تهمة المخدرات به هي من أجل تشويه صورته نظراً للنجاح الكبير الذي يحققه.