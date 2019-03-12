استقالات جديده في حزب "الكتائب"

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علق الامين العام السابق ونائب رئيس حزب "الكتائب" السابق رفيق غانم عضويته من الحزب "اعتراضا على الحاضر وحفاظاً على ماضيه في الحزب الذي لا يحق لاحد التلاعب فيه"، كما جاء في الكتاب الذي سجله في الامانه العامه للحزب.

وتفيد المعلومات أن الامور متجهه الى مزيد من التأزم ان كان من ناحيه استقالات جديدة لقيادات حزبيه ام من ناحية معارضات ستبدأ بتنظيم نفسها بعد ما اعتبرته سلسلة اخفاقات سياسية وادارية، "والتي كان اخرها المؤتمر العام الذي عزز الانقسامات واستبعد رموز كبيرة لها تمثيلها الوازن".

المصدر: الجديد