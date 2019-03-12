ترامب: لا أريد أن يكون ألبرت آينشتاين قائد طائرتي

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حنينه لتكنولوجيا طائرات الجيل السابق، قائلاً: "غالباً ما تكون قديمة وأبسط من ذلك بكثير".

جاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تُعلق فيه العديد من الهيئات الرقابية حول العالم استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بعد إعلان بريطانيا تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات التي أصبحت مثار جدل واسع عقب سقوط الطائرة الأثيوبية قبل يومين، ووفاة جميع من كانوا على متنها.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، أشاد فيها أيضاً بالطيارين المحترفين: "أصبحت الطائرات أكثر تعقيداً حتى بات من الصعوبة بمكان تشغيلها، لم تعد هناك حاجة إلى طيارين بل إلى علماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

وأضاف ترامب "هناك حاجة لقرارات في أجزاء من الثانية، والتعقيد يخلق خطراً. كل هذا أصبحت تكلفته كبيرة ولكن مع القليل من المكاسب. لا أعرف الكثير عنكم، لكنني لا أريد أن يكون ألبرت آينشتاين الطيار الذي يقود طائرتي. أريد مهنيين رائعين في الطيران بحيث يمكنهم بسهولة وبسرعة السيطرة على الطائرة".

24.ae