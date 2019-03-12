living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: لا أريد أن يكون ألبرت آينشتاين قائد طائرتي

12
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حنينه لتكنولوجيا طائرات الجيل السابق، قائلاً: "غالباً ما تكون قديمة وأبسط من ذلك بكثير".
جاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تُعلق فيه العديد من الهيئات الرقابية حول العالم استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بعد إعلان بريطانيا تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات التي أصبحت مثار جدل واسع عقب سقوط الطائرة الأثيوبية قبل يومين، ووفاة جميع من كانوا على متنها.
وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، أشاد فيها أيضاً بالطيارين المحترفين: "أصبحت الطائرات أكثر تعقيداً حتى بات من الصعوبة بمكان تشغيلها، لم تعد هناك حاجة إلى طيارين بل إلى علماء كمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".
وأضاف ترامب "هناك حاجة لقرارات في أجزاء من الثانية، والتعقيد يخلق خطراً. كل هذا أصبحت تكلفته كبيرة ولكن مع القليل من المكاسب. لا أعرف الكثير عنكم، لكنني لا أريد أن يكون ألبرت آينشتاين الطيار الذي يقود طائرتي. أريد مهنيين رائعين في الطيران بحيث يمكنهم بسهولة وبسرعة السيطرة على الطائرة".

24.ae

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout